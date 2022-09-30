سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 30-9-2022 في مصر

استقرت أسعار البيض في المحلات اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع كبير من المواطنين يهتموا بمتابعة سعر البيض خاصة في وقت المدارس المقرر بدايتها 1 أكتوبر.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض مستقرة في الفترة الحالية وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي في المزارع والأسواق كما يلي:

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة 70 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 جنيها و80 جنيها، كما سجل سعركرتونة البيض الأحمر في المزرعة 70 جنيها للتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 جنيها و76 جنيها.

كما أوضح الدكتور عبد العزيز السيد أن سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتضمن 30 بيضة في المزرعة بـ67 جنيها لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 72 و73 جنيها.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيضة الواحدة النوع الأحمر أو البيض بين 2.50 و2.60 جنيه، كما سجل سعر البيضة البلدي بين 2.60 و2.75 جنيه.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية أن هذه الأسعار مناسبة جدا للارتفاع الكبيرة الذي تشهده أسعار الأعلاف، مضيفا أنه رغم من ارتفاع سعر العلف فإن وصول سعر كرتونة البيض لـ 120 جنيها صعب جدا وهي شائعة ليس لها أساس من الصحة إلا إذا حدث ارتفاع كبير في سعر طن العلف أثر بشكل كبير على أسعار البيض.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 28 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 32 جنيها.