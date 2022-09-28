سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 28-9-2022 في مصر

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض فى جميع الأسواق المحلية المصرية، يحتفظ باستقرار واضح بأنواع البيض الثلاثة ما بين أبيض وأحمر وبلدي.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات لـ"الوطن"، ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين تتابع كل ما يتعلق باسعار البيض، وسعر كارتونة البيض يوميا، نظرا لانه يعتبر مكون رئيسي فى كثير من الوجبات المنزلية، كما انه مصدر هام للبروتين فى الجسم، للصغار وللكبار، وتزيد عمليات الاهتمام مع اقتراب العام الدراسي، لأنه أيضا من الوجبات الرئيسية للأطفال خلال اليوم الدراسي.

سعر كرتونة البيض اليوم

أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إلى أنّ سعر كرتونة البيض ، ما زالت تسجل استقرارَا بالأسواق المحلية، حيث بلغ سعرالبيض الأحمر للكرتونة التى تحتوي على 30 بيضة نحو 72 جنيها داخل المحلات ، وبلغ سعر البيض الأبيض للكرتونة التى تحتوي على 30 بيضة بين 67 و70 جنيهًا

فى حين وصل سعر البيض لبلدي، للكرتونة التى تضم 30 بيضة بسعر يتراوح بين 80 و82 جنيهًا، وبلغ سعر طبق البيض الذى يحتوي على 20 بيضة 45 جنيها، اما سعر الكرتونة من البيض البلدي داخل المزرعة والتى تضم 30 بيضة فتتراوح بين بين 65 و68 جنيهًا.

أما سعر البيضة الواحدة من النوع الابيض او الاحمر داخل المحلات التجارية فتراوحت بين 2.6 و2.50 جنيه، اما سعرالبيضة الواحدة من النوع البلدى فتباع بـ2.75 جنيه.