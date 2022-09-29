سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 29-9-2022 في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض مستمرة في استقرارها اليوم حيث أن قطاع كبير من المواطنين يهتموا بمعرفة الأسعار لمختلف الأنواع الأبيض والأحمر والبلدي خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، واعتماد عدد كبير من الأمهات على تناول البيض صباحا.

وتقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 74 و75 جنيها حيث جاء سعر الكرتونة في المزرعة 70 جنيها، وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة خلال حديثه لـ«الوطن»، أن كرتونة البيض البلدي سجلت في المزرعة سعر 70 جنيها لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و78 جنيها.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة نحو 67 جنيها في المزارع لكي تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 71 و73 جنيها في حين جاء سعر البيضة النوع الأحمر أو البيض بين 2.50 و2.60 جنيه، كما سجل سعر البيضة البلدي بين 2.60 و2.75 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه من الصعب جدا أن تصل سعر كرتونة البيض لـ120 جنيها وهذه شائعة لا أساس لها من الصحة إلا في حالة وصول سعر طن العلف لـ20 ألف جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وعن أسعار الدواجن سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 28 جنيها ليصل للمستهلك بسعر 32 جنيها، موضحا أن عدد كبير من المواطنين يتجهوا لشراء الدواجن الأمهات لانخفاض سعرها مقارنة بباقي الأنواع.