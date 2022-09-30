وكيل «تعليم سوهاج»: 400 مدرسة تستقبل الطلاب غدا بالعام الدراسي الجديد

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن هناك 400 مدرسة ستبدأ غدًا أولى أيام العام الدراسي الجديد، موضحا أن هذه المدارس ممتدة إلى فترتين، ولا يوجد من ضمنها المدارس الثانوية.

إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب

وأضاف وكيل تعليم سوهاج في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، حيث هناك 115 مدرسة جديدة تضم إلى مدارس المديرية، كما تم عمل صيانة وتجهيز العديد من المدارس.

وفي نفس السياق أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج: أن جميع المخابز تعمل بشكل طبيعي وكامل، ولا يوجد أي نقص في الدقيق، أو المواد التموينية.

تشديدات بالمتابعة والمرور على المخابز

وأضاف «إبراهيم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مديرية التموين بسوهاج وفي جميع الإدارات التموينية في مراكز المحافظة، تعمل على قدم وساق، وتشديدات بالمتابعة والمرور على المخابز التموينية، وعلى المطاعم والمحلات، وذلك للمراقبة وضبط الأسعار خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.