أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة.. «لو عايز تتبرع قبل الشتاء»

يهتم الناس بشراء البطاطين في فصل الشتاء، لاحتياجاتم لها في المنزل أو لشرائها من أجل التبرع بها للفقراء والمحتاجين، لذا يبحث البعض عن أماكن بيع البطاطين لشرائه.

أماكن بيع البطاطين بأسعار مخفضة

ويعد أشهر الأماكن لبيع البطاطين بأسعار منخفضة، هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، والأسعار تبدأ من 65 جنيها.

وجاءت أسعار البطاطين في الأسواق وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار البطاطين في الأسواق

سجل سعر بطانية رحاب جولد مقاس 240×220، نحو 219 جنيها.

بطانية Mintra Home -100% بوليستر (موكا، 51 بوصة × 70 بوصة (صغير)) بطانية صوف دافئة خفيفة الوزن / رمي بسعر 199 جنيهًا.

بطانية صوف فلانيل ناعمة ومقلمة ببطانة شربة من مينترا 200176، 220 × 240 سم، أحمر بسعر 325 جنيهًا.

بطانية صوف فلانيل ناعمة ببطانة شربة من مينترا H4578، 220 × 180 سم، اسود بسعر يصل إلى 260 جنيه.

بطانية عالية الجودة - مقاس سرير كبير 220*240سم - خفيفة الوزن - دفاية للسرير/غطاء للأريكة (كحلي) بسعر 334 جنيهًا.

بطانية من نانا سيكرت بوزن 3 كجم - لون رمادي بسعر يصل إلى 350 جنيهًا.

بطانية سانتامورا 5 كيلو (متعدد الألوان) طبقتين بسعر 750 جنيهًا.

بطانية كوري قياس واحد 220x240 متعدد الألوان 2 راق 9 كيلو بسعر 890 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تطرح جمعية الأورمان كل عام، عدد من البطاطين والمستلزمات الخاصة بالشتاء للفقراء والمحتاجين، وذلك لإستقبال ذلك الفصل بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء من عليهم.