«فودة»: 35 بيتا تأثرت بالسيول بدهب وتوزيع 1750 بطانية وكرتونة مساعدات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع تداعيات الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة الأسبوع قبل الماضي، ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة مساعدة المتضررين بعد عمليات حصر تجريها المحافظة.

وقال المحافظ، لـ«الوطن»، إن جنوب سيناء تعرضت لموجة من الطقس السيئ أسفرت عن حدوث أمطار وسيول في مدن دهب، ورأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ.

وأوضح المحافظ إدارة هذه الأزمة بأسلوب علمي حديث عن طريق مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لافتا إلى تشكيل لجنة في كل مدينة لحصر الخسائر الناتجة عن الأمطار والسيول الماضية لتعويض للمضارين وتقديم مساعدات.

1000بطانية و750 كرتونة

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مؤسسة «مصر الخير» أهدت المحافظة 1000 بطانية، لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول، وتم توزيعها على مدن رأس سدر، وأبورديس، وأبوزنيمة، والطور، وكذلك توزيع 750 كرتونة مواد غذائية مجففة على المتضررين من الموجة الأولى من السيول بالوديان والتجمعات البدوية بالمدن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح «فودة»، أن التوزيع جري بالتنسيق بين مجالس المدن والتضامن الاجتماعي طبقا للكشف الموجود بأسماء الحالات، وقال إن أي مدينة تضررت ستُقدم مساعدات لأهلها.

حصر 35 بيتا تضررت في دهب

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، إن المدينة تعرضت لأمطار وسيول، وتم حصر 35 منزلا تضررت من تساقط الأمطار والسيول.

وأوضح، أنه طبقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جري البدء في أعمال حصر المتضررين بواسطة لجنة مكلفة تضم مؤسسة «مصر الخير»، والشيخ سويلم حميد شيخ قبيلة المزينة بالمدينة، ونزيهة جبلي ممثلة، ومدير التضامن الاجتماعي بدهب، وأشرف فتحي سكرتير المدينة ورئيس اللجنة، ورؤساء القطاعات، مشيرا إلى فحص الحالات المتضررة وعددها 35 منزلا متضررة من الموجة الأولى من السيول بمدينة دهب.

وأشار إلى إرسال مهندسين من مؤسسة «مصر الخير» لمدينة دهب، لحصر وفحص ورفع مقاسات المنازل المتضررة، تمهيدا لعمل أسقف لها.