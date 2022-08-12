ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة: «ماجدة خيرالله بقالها خمسين سنة بتهاجم أبويا»

حالة من الجدل، أثارتها الناقدة ماجدة خيرالله بعد انتقادها مسلسل «عفاريت السيالة» للمخرج إسماعيل عبدالحافظ والمؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، إذ وصفت المسلسل الذي جرى إنتاجه عام 2004 بـ«أسوأ ما كتب أنور عكاشة»، على حد تعبيرها في التدوينة التي نشرتها عبر حسابها على «فيس بوك».

وقالت الناقدة ماجدة خيرالله، في التدوينة التي تطرقت فيها لأداء عبلة كامل وأحمد الفيشاوي: «هل ممكن أعبث بالثوابت وأخرج عن إجماع الدراويش وأقول أني بمقت مسلسل عفاريت السيالة»، متابعة: «أرى إنه من أسوأ ما كتب أسامة أنور عكاشة، وأن أداء عبلة كامل كان فوق الأوفر بكذا درجة، وأن المسلسل ظلم موهبة أحمد الفيشاوي وأجل انطلاقه الفني».

ماجدة خيرالله عن «عفاريت السيالة»: أسوأ ما كتب أسامة أنور عكاشة

ومن جانبها ردت الإذاعية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل، على تدوينة ماجدة خيرالله في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «ليس لدي رد.. هذا عهدنا بماجدة خيرالله فليس هناك جديد في تلك التدوين.. هي بقالها خمسين سنة بتهاجم أبويا»، متابعة: «لها احترامها رغم كل شيء».

نسرين عكاشة ترد على هجوم ماجدة خيرالله

يذكر أن مسلسل «عفاريت السيالة» من إنتاج عام 2004، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم خيرية أحمد، عبلة كامل، أحمد الفيشاوي، صفية العمري، حسن حسني، زينة وأشرف زكي.

ويعتبر من أواخر الأعمال التي قدمها الكاتب الراحل قبل وفاته في 2010، ولكن يمتد مشروعه الفني ليشمل مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية التي تجاوزت الـ70 عملا من بينها «الشهد والدموع»، «ليالي الحلمية»، «ضمير أبلة حكمت»، «زيزينيا»، «رحلة أبو العلا البشري»، «أميرة في عابدين»، «كناريا وشركاه»، وشهد موسم الدراما الرمضانية الماضي تحويل نصه الإذاعي إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان «راجعين يا هوى»، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.