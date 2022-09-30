ضبط هارب من حكمين في قضايا جنائية بالهرم.. بحوزته مبالغ مزورة

تمكنت مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط هارب من قضيتين جنائيتين، وعُثر بحوزته على سلاح ناري ومبالغ مزورة ومخدر الحشيش، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، كما تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باختباء هارب من أحكام في قرية منطاى بالقليوبية، وعقب استصدار إذن تمكنت مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

هارب من ارتكاب جريمتين جنائيتين

وتبين من خلال تحريات العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، أن المتهم 37 عاما، مطلوب ضبطه وهارب من ارتكاب جريمتين جنائيتين ومختبئ بمنزل ذويه الكائن قرية منطاي التابعة لمحافظة القليوبية، وتمكنت مأمورية أمنية من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، 2 خزينة، 100 ألف دولار مزورة، 180 ألف جنيه مصري، 9 آلاف دولار، 40 جراما من جوهر الحشيش المخدر، سيارة ماركة جيب بيضاء اللون منتهية التراخيص غير مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادر ضده، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.