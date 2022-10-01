6 نصائح لاستقبال أول يوم في الدراسة.. التزموا بالمواعيد واحذروا الباعة الجائلين

تنطلق الدراسة خلال ساعات، في جميع مدارس الإسكندرية، ويحتاج البعض للنصائح من الخبراء والمتخصصين لاستقبال أول يوم دراسي، وهو ما أوضحه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وشدد «أبوزيد»، في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة تجنب ازدحام أولياء الأمور على المدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بالمظهر العام للطلاب، لافتًا إلى أن حلاقة الشعر أمر غير ضروري ويكتفى بأن يكون شكل الشعر مهندمًا ولائق فالتربية دائمًا تأتي قبل التعليم.

6 نصائح لقضاء عام دراسي ناجح

و تواصلت «الوطن» مع أمير عياد ، أخصائي اجتماعي لتقديم نصائح للطلاب واولياء الأمور لاستقبال اليوم الدراسي الأول، وقضاء عام دراسي ناجح، وجاءت كالتالي:

- ظاهرة تجمهر أولياء الأمور في اليوم الأول من الدراسة لضمان حصول أبنائهم على مقعد في الصفوف الأولى، هو أكثر ما يعاني منه معلمين المدارس وأفراد الأمن، لذلك وجه نصيحة لأولياء الأمور بعدم التزاحم، حرصًا على سلامة الطلاب عند الدخول من البوابات.

- ضرورة اهتمام الطلاب بالحصص الدراسية، والحضور بانتظام لأن المناهج الدراسية تكمل بعضها.

أهمية الالتزام بالمواعيد

- الالتزام بالمواعيد المحدده للحضور وعدم التأخر.

- ضرورة حضور الطالب لطابور الصباح لأهميته في تأدية العلم وغرس الوازع الوطني في قلوب الطلاب والاستفادة من فقرات الطابور وأداء التمارين الرياضية.

- على الطلبة عدم الشراء من الباعة الجائلين، فقد انتشرت ظاهرة شراء الشعرية سريعة التحضير، ما يعرض صحة الطلاب للخطر.

- الاهتمام بالتغذية الصحية للطلاب بتحضير طعام لهم غني بالمعادن والڤيتامينات التي تساعدهم على استقبال الدروس بشكل أفضل.