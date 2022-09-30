مدارس الإسكندرية جاهزة للعام الجديد.. حملات نظافة وصيانة وتطهير

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة في محيط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأحياء رفعت درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير جو مناسب للطلاب وتسهيل حركة المرور والمارة في محيط المدارس.

صيانة المسطحات الخضراء

كما قامت إدارة الحدائق ببرج العرب بقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري بنطاق مدارس المركز ورفع كافة أشكال الإشغالات ومكبرات الصوت، وذلك بمتابعة وإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب.

رفع الإشغالات بمحيط المدارس

وفي حي الجمرك، قاد اللواء وليد البيلي، رئيس الحي، حملات مكبرة لرفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة السير والسيارات والإعلانات المخالفة من محيط مدارس الإسكندرية، وكذلك قص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري بنطاق مدارس الحي.

كما شن حي منتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، عدة حملات استهدفت المرور الميداني على المدارس الواقعة بنطاق الحي لإزالة كافة المعوقات والإشغالات، حيث تم المرور على مدرسة عمر مكرم الابتدائية ومدرسة أحمد حسن الباقوري ومدرسة المتحدة 1 والسيوف شماعة ومدرسة المتحدة 3 الإعدادية ومدرسة عبد القادر أبو عبادة ومدرسة المعرفة الثانوية بنين ومدرسة المتحدة 6، ومدرسة سان فنسان دي بول ميامي ومدرسة العهد السعيد فيكتوريا ومدرسة سيدي بشر القديمة.

حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض

واستمر حي العجمي برئاسة السيد موسى في شن حملات التطهير بنطاق الحي، واستكمال أعمال التطهير المشتركة، حيث تم تكثيف حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى في محيط المدارس، وذلك للحد من انتشار الأمراض حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، بتكثيف حملات التطهير في نطاق المدارس بالحي، حيث قامت إدارة التطهير بالعمل في نطاق مدارس الناصرية والوادي الابتدائية والإعدادية.