مخزونات البن في البرازيل تتراجع.. هل تشهد القهوة أزمة جديدة في 2023؟

تواجه أسعار البن العالمية أزمة جديدة نتيجة للتوقعات السلبية بشأن المخزون العالمي، وتشير أحدث البيانات إلى أن البرازيل، التي تعد المنتج الأكبر في العالم، إلى تراجع المخزونات بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب وكالة «بلومبرج» فمن المتوقع تراجع مخزون القهوة في البرازيل إلى نحو 7 ملايين كيس بحلول الربع الأول من العام المقبل، في الوقت الذي يدور المعدل الآمن للمعروض حول 10 ملايين كيس في المتوسط.

ارتفاع يقترب من 50%

وتوقع تقرير حديث صادر عن غرفة الصناعات الغذائية أن تكون أسعار البن ضمن قائمة السلع المرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث رصد تحركات الأسعار عالميا، إذ عاد سعر الكيلو إلى أكثر من 6 دولارات، مقارنة بـ5.8 دولار، وكشف التقرير أن معدل التغيير في السعر على أساس سنوي بلغ نحو 46.9%.

أزمة معروض وارتفاع في الطلب

بيانات المؤسسات العالمية التي ترصد المعروض من السلع، ومن بينها مؤسسة «هيدج بوينت» تشير إلى أن أزمة تقلص المعروض تتزامن مع ارتفاع في الطلب، ونمو الاستهلاك خلال العام الجاري، وتسبب الطلب المرتفع، في زيادة أسعار العقود الآجلة لقهوة آرابيكا بنسبة 11% تقريبا، على أساس سنوي، في الوقت الذي تشير كافة المعطيات إلى استمرار الضغط على الأسعار الفترة المقبلة.

الطقس السيء يفاقم الأزمة

من بين الأسباب التي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، الظروف المناخية التي تشهدها البرازيل، إذ من المرتقب أن يتسبب الطقس السيء في المزيد من الجفاف، ما سيعني نقص الإنتاج، وبحسب «هيدج بوينت»، فإن العوامل الحالية تشير إلى أن أسواق البن ستشهد نقصا في المعروض في ظل طلب متجاوز لهذا المعروض بشكل كبير.