إنقاذ فتاة من الموت وتوديع المصايف.. ماذا حدث في محافظات مصر؟

ودعت محافظات مصر بشكل عام والساحلية بشكل خاص، مصيف 2022، لا سيما مع انطلاق الدراسة خلال الساعات الجارية، ليبرز هذا الأمر كأهم أخبار محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، لينضم إليها أخبار أخرى أبرزها إنقاذ فتاة من الموت باستئصال 43 ورما ليفيا من رحمها في عملية خطرة انتهت بنجاح 100%.

لم يقف الأمر عند ذلك بل برزت قصة أخرى لطفلة تحارب الضمور الشوكي على ذات نهج «رقية» وهي الفتاة التي تدعى «كيان» من شمال سيناء.

شواطئ المحافظات تودع المصطافين

شهدت شواطئ المحافظات الساحلية إقبالاً ضعيفا خلال اليوم الأخير كان على رأسها منطقة بحري في الإسكندرية، مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، إذ توافدت بعض الأسر القليلة جدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ، الأمر الذي فسره البعض أنه نتيجة انشغال أولياء الأمور بتحضير ابناؤهم لبداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق السبت في مدارس الراهبات والفترتين.

إنقاذ فتاة من الموت

معاناة عاشتها فتاة سكندرية تبلغ من العمر 38 عاما، حيث كانت على حافة الموت نتيجة إصابتها بـ«أورام ليفي» في الرحم ما سبب لها نزيف شديد ولم يكن متاحا لها حل سوى استئصال الرحم بالكامل وهو الأمر الذي رفضته خوفا من الحرمان من الأمومة كونها مازالت آنسة لم تتزوج بعد.

كل هذه الأمور المعقدة جعلها تخوض عملية جراحية صعبة، لينجح فريق طبي مصري استئصال 43 ورما ليفيا من رحم الفتاة في عملية جراحية امتدت لـ4 ساعات، والحفاظ على الرحم في عملية كانت شبه مستحيلة.

في ذات النهج برزت قصة أخرى، بالتحديد في شمال سيناء حيث تعاني طفلة تدعى «كيان» من مرض مناعي أصاب النخاع الشوكي ما تسبب لها في ضمور العضلات أعاقها عن تنفيذ أي محاولة للحبو، الأمر الذي سبب صعوبة حركة أيضا ما جعلها تحتاج إلى حقنة تبلغ 40 مليون جنيه.