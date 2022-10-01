تفاصيل طقس أول أسبوع من الدراسة: تذبذب في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الأرصاد الجوية خلال الأيام الأولى من الدراسة، مؤكدة تذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وأشارت «غانم» إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن يومي السبت والأحد سيشهدان ارتفاع لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار سيكون بأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.

درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سنتخفض خلال ساعات الليل خاصة مع وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء، ما يقلل نسب الرطوبة مما سيقلل الاحساسا بدرجات الحرارة.

وكشفت موعد انخفاض درجات الحرارة مشيرة إلى أنه بدءًا من يوم الاثنين القادم ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لافتًا إلى أنه سنشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.