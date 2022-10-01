الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة يوم الاثنين المقبل

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم الاثنين المقبل، هو موعد انتهاء الموجة الحارة التي سيطرت على البلاد كافة منذ الأسبوع الماضي، محدده مناطق الإنخفاض بأنها ستكون على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأوضحت الأرصاد أن انخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل سيكون بقيم تتراوح من (2:3) درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

وذكرت الهيئة، أن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 أكتوبر، ستصل العظمي على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 33 والمحسوسة 36، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأكدت الهيئة أن اليوم السبت وغدا الأحد ستستمر موجة الطقس الحار، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد، أن اليوم ستنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة، فضلا عن وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والمؤدية للقاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت 1 أكتوبر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1 أكتوبر العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 36 درجة والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35، جنوب سيناء العظمى نحو 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.