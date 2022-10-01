«الأرصاد» تنصح بقطعة ملابس إضافية لأطفال المدارس خلال الأسبوع الجاري

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تغيير الملابس، مشيرة إلى أنه بدءًا من يوم الاثنين ستكون درجات الحرارة منخفضة في الصباح الباكر، وسنشعر بالبرودة خلال فترات الليل، حتى مطلع الأسبوع القادم مشيرة إلى أن نوعية الملابس التي يرتديها الأطفال ستختلف خاصة لمن يذهبوا للمدارس في الصباح المبكر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أولياء الأمور بالاهتمام بالأطفال الذين يذهبوا للمدارس في الصباح الباكر وتغير نوعية ملابسهم مضيفة: «هيبقى معانا قطعة ملابس إضافية لما نحس إن الجو برد نرتديها».

تجنب أشعة الشمس اليوم وغدًا

كما نصحت بتجنب أشعة الشمس المباشرة اليوم السبت وغدًا الأحد وارتداء غطاء الرأس أو الشمسيات للوقاية من أشعة الشمس، لافتة إلى انتهاء الموجة الحارة وحدوث انخفاض في درجات الحرارة بدأ من الاثنين.

وأشارت إلى أن شهر أكتوبر يعتبر النصف الأول من فصل الخريف ويأخذ سمات فصل الصيف ومن الوارد أن يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة تتجه للانخفاض، وأنه حال ارتفاع درجات الحرارة فإنها لن تكون مثل الأيام الماضية.