مدارس المحافظات تفتح أبوابها في أول يوم دراسي.. «رجعوا التلامذة من تاني»

استقبلت مدارس المحافظات التلاميذ في أول يوم من العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتكثيف أمني، ونشر الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور بالشوارع، ورفع الإشغالات، فيما منعت المدارس دخول أولياء الأمور.

مدارس الأقصر وأسوان وأسيوط تستقبل التلاميذ

بملامح برئية وزي المدرسة الملون، اصطحب أولياء الأمور أولادهم في أول يوم دراسي بـ3 محافظات بصعيد مصر، وظهرت علامات الفرحة على الأطفال الصغار مع بداية العام الدراسي الجديد.

توافد طلاب الصعيد إلى مدارسهم

وتوافد الطلاب إلى مدارسهم مبكرًا منذ الساعة السادسة صباحا لمشاركة زملائهم الفرحة بعد العودة من إجازة نهاية العام، وقام بعض أولياء الأمور، وخصوصا الأمهات، بتوصيل الصغار من طلاب رياض الأطفال ومشاركتهم فرحة الطابور، فيما اصطحب بعض الآباء أبناءهم على الدراجات ومركبات الـ«توك توك» والتروسيكل.

واستعدت مدارس الصعيد لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز الفصول الدراسية، وتقليل الكثافة الطلابية.

رفع الإشغالات بمحيط مدارس أسيوط

وفي سياق آخر، استعدت محافظة أسيوط، لاستقبال العام الدراسي الجديد للفترتين الصباحية والمسائية في مختلف المراحل التعليمية بالقري والمراكز، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ونشر الخدمات المرورية لتسير حركة المرور بالشوارع.

استعدادات أمنية في محافظات الصعيد مع بدء الدراسة

وقامت مديريات الأمن في المحافظات الثلاثة برفع الإشغالات من الشوارع ومحيط المدارس ونشر الخدمات الأمنية المكثفة بالميادين ومواقف السيارات ومحيط المدارس، والدفع بدوريات لتأمين بدء الدراسة، ونشر رجال المرور في المناطق التي تشهد اختناق مروري ومحيط مجمعات المدارس.

تعقيم مدارس الغربية

وشهدت 1592 مدرسة بمحافظة الغربية أعمال تعقيم وتطهير استعداداً للعام الدراسي الجديد، والذي ينطلق اليوم في بعض منها.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إن محيط المدارس شهد أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية من أجل إظهار المدارس في أبهى صورها.

إجراءات أمنية مشددة

ودقت أجراس الحصة الأولى في اليوم الدراسى الأول من العام الدراسي بعدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بمحافظة دمياط، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر رجال الأمن والمرور بمحيط المدارس لتنظيم حركة مرور السيارات وأولياء الأمور، والذين حرصوا على توصيل أبنائهم إلى المدرسة.

وأجرى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط جولة أمام المدارس بمدينة دمياط، للتأكد من انتظام المرور ووجود الخدمات الأمنية، فيما منعت إدارات المدارس دخول أولياء الأمور واستلام التلاميذ من باب المدرسة.

الفصول كاملة العدد

وفي البحيرة، سيطرت الفرحة على طالبات الثانوية العامة في أول يوم دراسي، وشهدت الفصول حضور عدد كبير منهن، خاصة مع بدء الشرح في أول يوم وتوزيع الكتب الدراسية والبدء في المنهج الدراسي، وسط تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إنه تم تسليم 90% من الكتب الدراسية للطلاب مع تسليم باقي الكتب خلال اول يوم دراسي، والشرح من أول يوم، خاصة مع تواجد الطلاب في كافة المدارس بنسبة 100%.

انتظام الدراسة في ثلاث مدارس خاصة ببورسعيد

وانتظمت الدراسة في ثلاث مدارس خاصة ببورسعيد، اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة وتواجد مكثف لرجال المرور في محيط المدارس، لتسهيل الحركة المرورية ومنع تكدس سيارات أولياء الأمور.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن المدارس الخاصة انتظمت في الدراسة اليوم، ومن المقرر أن تنتظم الدراسة في كل مدارس بورسعيد غدا الأحد.

حضور مكثف لطلاب بمدارس كفر الشيخ

سادت حالة من الفرحة العارمة، اليوم السبت، بين التلاميذ في أول يوم دراسي لمدارس الفترتين في محافظة كفر الشيخ، حيث استقبلت المدارس 147 ألفا و457 طالبا بالتعليم الابتدائي، و43 ألفا 219 طالبا بالتعليم الإعدادي، و8 آلاف و385 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي العام، و58 ألفا و406 طالبا بالتعليم الفني، بإجمالي 260 ألفا و719 طالبا.

وأشار محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن المدارس على مستوى المحافظة سوف تستقبل باقي الطلاب غداً الأحد وعددها 2214 مدرسة، مشيرا أن تلك المدارس سوف تستقبل 859 ألفا و 716 طالب وطالبه في جميع مراحل التعليم بالمحافظة.