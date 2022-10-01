«جرس الحصة ضرب».. انطلاق الدراسة في 12 محافظة وسط جولات لقيادات التعليم

انطلقت أول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2023 في 12 محافظة، التي لا تطبق إجازة يوم السبت وهي محافظات «الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، والبحيرة، الإسماعيلية»، ودقت أجراس المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي سلامة الطلاب بالمدارس، وشكّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الدراسة والتأكد من تنفيذ جميع الغجراءات وقرارات الوزارة.

الحصة الأولى عن انتصارات أكتوبر والمشروعات القومية

وتبدأ الحصة الأولى التي ألزمت وزارة التعليم جميع مدارسها، بأن تكون عن انتصارات أكتوبر المجيدة، والمشروعات القومية وأكّيداً لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب بكل مراحل التعليم على أساس من المسئولية المشتركة تجاه الوطن.

جولات لقيادات الوزارة

وبدأ اليوم الدراسي في المدارس، بجولات لجميع قيادات وزارة التعليم طوابير الصباح، وفقا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالمرور على المدارس والتأكّد من تطبيق كافة الإجراءات وخطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والالتزام بتحية العلم.

ووجهت المديريات التعليمية، المدارس بتعليمات مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، وخاصة في المدارس ذات الكثافة العالية، بجلوس الطلاب قصير القامة في الصفوف الأمامية بينما يجلس الطالب طويل القامة بالمقاعد الخلفية، تدريجيًا وفقًا للطول من الأقصر إلى الأطول، والطلاب الذين يعانون من ضعف السمع والبصر أو يعاني من الإعاقة يجلس في الصفوف الأمامية حتى لا يتأثر بعمليات التلقي والتركيز في الحصة.

مكافحة التنمر بين الطلاب

كما وجهت المديريات، من مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم لبعض، أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس.