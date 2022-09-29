وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023.. اليوم

يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023، صباح اليوم، خلال عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وتبدأ الدراسة يوم السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

إعلان تفاصيل وآليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي، عن تفاصيل وآليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد الوزير في وقت سابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تخصيص نسبة 15% للأسئلة المقالية، على أن تعقد الامتحانات ورقيا بنظام «البابل شيت»، وليست إلكترونيا عبر التابلت، موضحا أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

العام الدراسي الجديد سيكون متميزا

وأكد وزير التعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، أن العام الدراسي سيكون متميزا، وأن الوزارة تسعى إلي الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من خلال تنفيذ الانضباط المدرسي داخل المدارس، وعودة الطلاب للمدارس، وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجميع الطلاب، علاوة على منع دخول التليفونات الذكية المحمولة الفصول الدراسية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الالتزام بتحية العلم، والزي المدرسي الموحد، إضافة إلى تعقيم وتطهير المدارس بصفة مستمرة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.