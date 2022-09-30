بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 غدا في المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غداً 1 من شهر أكتوبر موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022- 2023، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.

غدا بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الأول من أكتوبر سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد في مختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة للعام الجديد 2022-2023، حرصًا منها على توحيد مواعيد العام الدراسي الجديد تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالجامعات.

العام الدراسي الجديد 2023 سيكون متميزًا

وأوضحت وزارة التعليم، أن مدة الفصل الدراسي الأول للعام الجديد تبلغ 98 يومًا دراسيًا، بينما تبلغ مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 96 يومًا دراسياً بعد حذف كل العطلات الرسمية في كل فصل دراسي، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد سيكون متميزًا.

استعدادت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لبداية العام الدراسي الجديد، غداً أول أكتوبر، بالانتهاء من كل التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد وتجهيز البرامج الدراسية بمختلف الكليات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عبر الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة على «فيس بوك»، إنّه يراجع اللمسات الأخيرة للاستعدادت للعام الدراسي وتوجيه كل الكليات بإيجاد حلول فورية لأي مشكلة والمتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية والبحثية والأكاديمية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، خلال مجلس جامعة القاهرة المنعقد شهريًا، على ضرورة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لبدء العام الدراسي الجديد وإعلان الجداول، وبدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة.

وتفقد الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اللمسات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد وخاصة الترتيبات النهائية للأسبوع التعريقي الأول بالجامعة واستقبال الطلاب.

جامعة المنصورة تنتهي ترتيبات عقد اللقاء التعريفي للطلاب غدا

وأوضح الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة المنصورة، أنه الجامعة انتهت من كل الترتيبات لعقد اللقاء التعريفي للطلاب مع بداية العام الدراسي الأول لهم، وإعداد معرضٍ لاستقبال الطلاب يحتوي على كل الاحتياجات والأدوات الطلابية العلمية واللازمة للعملية التعليمية الخاصة بكل التخصصات داخل جامعة المنصورة.