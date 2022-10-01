دخول التلاميذ لمدارس الإسكندرية بدون أولياء الأمور.. «سلم ابنك وامشي»

بدأ دخول التلاميذ إلى مدارس الإسكندرية، منذ قليل، وسط حضور أولياء الأمور برفقة أبنائهم مبكر قبل فتح الأبواب، حيث تم تسليم الأطفال إلى المدرسة ومُنع دخول أي من الآباء والأمهات على عكس ما حدث في الأعوام الماضية، ما سبب سهولة في حركة الدخول وحد من التزاحم.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن مبادرة «اعرف مدرستك» التي انطلقت الأسبوع الماضي سهلت عملية الدخول اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أن أولياء الأمور عرفوا مسبقا تفاصيل الدخول وتعرفوا على المعلمين.

جولة أول يوم دراسة تبدأ من العصافرة

وأضاف وكيل تعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يبدأ جولات متابعة أول يوم دراسي برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزه ثان التعليمية، الكائنة في العصافرة شارع جمال عبد الناصر بجوار مسجد عبد الحليم محمود، للاطمئنان على إنتظام الدراسة للعام الجديد.

التنسيق مع الإدارات التعليمية لتذليل العقبات

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة لمتابعة عمليات دخول التلاميذ وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدا أنه يأمل أن يكون هذا العام الدراسي مميز خال من المشاكل من أجل مصلحة الطلاب.