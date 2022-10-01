وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراه في جامعة دمياط.. ويتابع أول يوم دراسي

يزور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جامعة دمياط، اليوم السبت، لمناقشة رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات بكلية التربية، والتي كان مقررا مناقشتها في 13 أغسطس الماضي وتم تأجيلها نظرا لتعيين «حجازي» وزيرا للتربية والتعليم، وسيتم نقل مكان المناقشة إلى حرم الجامعة بدلا من كلية التربية.

متابعة سير العملية التعليمية في أول يوم دراسة

وقبل مناقشة الرسالة، من المقرر أن يتفقد وزير التربية والتعليم العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر بمدينة دمياط، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على تطبيق اليوم الرياضي والثقافي.

وعقب الجولة التفقدية، من المقرر أن يلتقي الوزير الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ثم يعقد اجتماعا مهما بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات استعدادا للعام الدراسي.

1079 مدرسة تستقبل 450 ألفا 629 طالبا

واستعدت محافظة دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأجرى علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، زيارة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكيد الانتهاء من صيانة المدارس، حيث تم تجهيز مايقرب من 1079 مدرسة لاستقبال ما يقرب من 450 ألف 629 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة.

وتم التشديد على التهوية الجيدة، ورفع الوعي، وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.