ضبط 3 مخازن ومضارب غير معتمدة بها 30 طن أرز في دمياط

شنت مديرية التموين بدمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة على المخازن السرية لتجميع الأرز بغرض المضاربة على سعره بالأسواق وكذلك على المضارب غير المعتمدة، وتمكنت من ضبط والتحفظ على 30 طن أرز.

وقال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن الحملات تأتي استمرارا لجهود مديرية التموين المتواصلة لمحاربة السوق السوداء ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة تلاعب بعض تجار الأرز بالأسعار.

ضبط 30 طن أرز في مخازن سرية

وأكد «الغزاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة تمكنت من ضبط 30 طن أرز بواقع 10 أطنان في مخزن بناحية قرية الغوابين، و15 طنا في مخزن بناحية قرية حجاجة، و5 أطنان في مخزن ناحية مدينة الروضة، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات وتسليمها لأحد المضارب الحكومية وبيعها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر ضد مضارب غير مرخصة بنواحي الإبراهيمية والعمارة وأبو راشد بمركز كفر سعد، كما تحرر محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض السائب ضد أحد المحلات بناحية كفر سعد لبيعه بأزيد من سعر 12 جنيها مخالفا قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 22.

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بإجمالي 20 محضرا.

توريد 1150 طن أرز للشون الحكومية

وفي سياق متصل، أشاد وكيل وزارة التموين بدمياط بالمزارعين لقيامهم بتوريد ما يعادل 1150 طن أرز إلى الشون الحكومية بالمحافظة حتى مساء أمس.