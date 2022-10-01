بوتين: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل كبير.. يجب بناء نظام عالمي جديد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه على الرغم من تعقيد الوضع الدولي، إلا أننا نتعاون بنجاح مع الصين في مجموعة مختلفة من المجالات، وفقا لما أودرته «العربية الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

بوتين يحث الصين للعمل لبناء نظام عالمي جديد

وأضاف بوتين أنَّ العلاقات الروسية الصينينة تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، مشددا في برقية أرسلها لنظيره الصيني، على أنَّه يجب العمل على توحيد الجهود لبناء نظام عالمي أكثر ديموقراطية.

القوات الروسية تحتجز مدير محطة زابرويجيا

وفي سياق منفصل، أكّدت الشركة المشغلة لمحطة زابرويجيا، أنَّ القوات الروسية تحتجز مدير تشغيل المحطة.

وقالت شركة «Energoatom» المملوكة للدولة والمسؤولة عن المحطة، اليوم السبت، إنَّ دورية روسية احتجزت المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، واعتقل إيهور موراشوف وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودار الساعة 4 مساءً، وذلك بحسب ما قاله رئيس الشركة بيترو كوتين في بيان يوم الجمعة.

وكتب «كوتين» في تطبيق المراسلة Telegram: «تم أخذه من السيارة، وعُصبت عيناه، واقتيد في اتجاه غير معروف»، مضيفًا أنَّه لم ترد أي معلومات عن مصير «موراشوف»، وكانت محطة زابوريجيا نقطة محورية في حرب روسيا وأوكرانيا لمدة سبعة أشهر، إذ تتهم موسكو وكييف بعضهما البعض بقصف المنشأة، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة نووية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمصنع، الذي يعمل به الأوكرانيون، وقال كوتين إنَّ موراشوف، وتابع البيان أنّ مدير تشغيل المحطة يتحمل المسؤولية الرئيسية والحصرية عن السلامة النووية والإشعاعية" للمحطة وأن احتجازه «يعرض للخطر سلامة تشغيل أوكرانيا وأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا».