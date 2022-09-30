مساعد وزير الخارجية الأسبق: ضم بوتين 4 مناطق أوكرانية مخالف للقانون الدولي (حوار)

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 4 مناطق أوكرانية لروسيا يعتبر، من وجهة نظر موسكو، تحقيق للخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن إقليم دونباس كان ضمن أراضي روسية و انضم في الستينات لأوكرانيا واعتبر أن هذه أراضي تابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي وعليه استردادها.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في حواره لـ«الوطن»، أن ما فعلته روسيا يعد مخالف للقانون الدولي لأن المنطقة المتواجد بها تلك الإدارات الأوكرانية نفذ فيها عمليات عسكرية للسيطرة عليها.

وإلى نص الحوار..

- هل ما قام به الرئيس الروسي بضم المناطق الأربعة لبلاده ينتهك القانون الدولي؟

ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعد مخالف للقانون الدولي لأن المنطقة المتواجد بها تلك الإدارات نفذ فيها عمليات عسكرية للسيطرة عليها، حيث تعد إقليم دولة مستقلة، وكون وجود سوابق ديموغرافية أو تاريخية فلا يعني أن الحل بالقوة هو الوحيد المتاح، فأوكرانيا استقلت عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991.

الاستفتاء كان تحت الاحتلال في ظل ظروف غير عادية

- وماذا عن شرعية الاستفتاءات الأربع التي أدت إلى انفصال هذه المناطق عن أوكرانيا؟

الاستفتاء من الناحية الشرعية كان تحت قوات احتلال اجنبي و الجزء الأوكراني من السكان ترك المنطقة و ليس كل السكان و ينتمون لعرقية معينة، فالاستفتاء كان تحت الاحتلال في ظل ظروف غير عادية ولهذا أجري في 4 أيام.

- ما رأيك في الأسباب التي يطرحها بوتين لتبرير عملية الانفصال؟

من وجهة النظر الروسية يعتبر تحقيق للخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن إقليم دونباس كان ضمن أراضي روسية و انضم في الستينات لأوكرانيا واعتبر أن هذه أراضي تابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي وعليه استردادها، وإذا كانت هذه طريقة الاسترداد مثلما قامت روسيا في السابق بضم أراضي من بولندا و بولندا ضمت أراضي من بوروسيا فهذا يعني نشوب حرب في أوروبا.

- ما تقييمك لمنح جوازات سفر روسية للسكان المقيمين بالمناطق الأوكرانية الأربعة؟

في الاتحاد السوفيتي كانت اللغة الرسمية السائدة هي الروسية و الدول الـ15 التي كانت تتبع الاتحاد كان يتحدث سكانها الروسية بالإضافة إلى اللغة القومية التي كانوا يتحدثون بها في الأساس، وجميع الأقليات المستقلة كانت تتبع السياسة ذاتها، وفي فترة جوزيف ستالين تسبب في أزمة كبرى وهي «مشكلة القوميات» عن طريق نقل الأقليات.

وروسيا ستقوم بمنحهم الجوازات ويستخدمون اللغة الروسية والعملية الرسمية ستصبح الروبل، وهذا يعني أن أي اعتداء على هذه المناطق سيكون اعتداء على سيادة روسيا من وجهة نظر فلاديمير بوتين.

- ما تقييمك للموقف الأمريكي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية؟

العمليات الروسية السابقة في أوكرانيا كانت عسكرية ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعتبر أن أي تحرك تجاه المناطق الأربعة حرب و اعتداء على سيادة روسيا وسنشهد تصعيد متبادل و هذا سيزيد الوضع صعوبة، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية في السابق وتحديدا في موقفها نحو شبة جزيرة القرم ضحت واشنطن بأوكرانيا، وما يحدث الآن نتيجة للتصعيد واستفزاز من قبل روسيا.

العقوبات على روسيا لم تصدر من منظمة دولية لهذا أصبحت غير ملزمة

- ما جدوى العقوبات الموقعة على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و بعض الدول الأوروبية؟

طالما أن العقوبات الاقتصادية لم تصدر من منظمة دولية فأنها تصبح غير ملزمة، وعلى سبيل المثال روسيا عضو في مجموعة بريكس وتوجد مصالح مشتركة وهناك العديد من الدول في العالم لديها مصالح واتفاقيات مع روسيا و رفضت تطبيق العقوبات.