بتحية العلم.. بدء العام الدراسي في جامعة الإسكندرية و«قنصوة» يجتمع مع الطلاب

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية برفقة عدد من النواب وعمداء الكليات مجمع العلوم الإنسانية بالجامعة، خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مشددا على تيسير العملية التعليمية للطلاب.

وبدأ رئيس جامعة الإسكندرية، جولته بتحية العلم المصري برفقة عدد من الطلاب، واطلع على مدى جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واستكمال نشر الجداول الدراسية والاستعداد لبدء المحاضرات الدراسية النظرية والعملية من أول يوم دراسي، مع عقد لقاء تعريفي مع طلاب الفرقة الرابعة، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ الأنشطة الطلابية لكل المراحل من خلال إدارة رعاية الشباب.

«قنصوة» يشدد على حضور الطلاب بشكل أكبر

وأوضح «قنصوة»، أهمية الاهتمام بحضور طلاب كليات جامعة الإسكندرية بشكل أكبر، وشرح بالبرامج التوعوية للوقاية من فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتخصيص قوافل داخل الجامعة توفر للطلاب إمكانية الحصول على الجرعات المنشطة حرصا على سلامتهم.

الخدمات الطبية للطلاب

وأشار رئيس الجامعة الى أن جميع المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية لكل من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.