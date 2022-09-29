9 ممنوعات على طلاب جامعة الإسكندرية في العام الدراسي الجديد.. تجنبها

يومان يفصلان الطلاب عن بدء العام الدراسي الجديد، والذي شهد قبل بدايته تحويل 4 طلاب من جامعة الإسكندرية إلى التحقيق، على خلفية الإساءة للكليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 3 منهم من كلية التجارة وواحد من كلية التربية الرياضية.

المخالفات التأديبية للجامعات

وترصد «الوطن» في السطور القادمة المخالفات التأديبية للجامعات قبل بداية الدراسة، بحسب الميثاق الأخلاقي، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث ينص الميثاق على البعد عن الإساءة للجامعة أي عدم ارتكاب ما يسيء لسمعتها من مظاهر مخلة بالطالب المثالي الجامعي، بالاشتراك في التنظيمات غير المرخص بها في الجامعة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتها أو الانتقاص من أسرتها، وتوضح المادتين 124 و125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المخالفات، وهي كالتالي:

المخالفات التأديبية

1. الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

2. كل إتلاف للمنشآت الأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

3.تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

4. كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة، أو الاشتراك فيها بدون ترخيص من السلطات الجامعية المختصة.

5. كل فعل مخل بالشرف أو الكرامة أو المخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها.

6. الإخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو الشروع فيه.

7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8. الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

9. ارتكاب غش أو شروعًا فيه وعند ضبطه في حالة التلبس: يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان، ويحرم من دخوله ويحول إلى مجلس التأديب، أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان من مجلس التأديب أو مجلس الكلية، ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت منحت للطالب قبل كشف الغش.

العقوبات التأديبية المقررة في اللائحة

وتكون العقوبات التأديبية، حسب المادة 126 من اللائحة هي: «التنبيه شفاهة أو كتابة، والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، الإنذار، الحرامن من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهر، والفصل من الكلية لمدة لا تجاوز سهرًا والحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر، ووقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أول لمدة فصل دراسي، وإلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة فصل دراسي، وحرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر، والحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي، والفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية».

ولا توقع أي عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله، ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية، ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوًا في مجلس التأديب.