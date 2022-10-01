محافظ الغربية: إلغاء مولد السيد البدوي والاحتفال داخل المسجد فقط

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية إن سبب إلغاء مولد السيد البدوي هو اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته السادسة، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيتم داخل المسجد فقط بأمسية دينية تتم بإجراءات احترازية.

وقال محافظ الغربية، في بيان له إن الاحتفال سيتم، داخل مسجد السيد البدوي بطنطا، يوم 7 أكتوبر من الشهر الجاري فقط بحضور وزير الأوقاف.

وتابع: «مولد السيد البدوى، يتوافد إليه أعداد كبيرة من أهالي طنطا ومن المحافظات المجاورة وتصل الأعداد إلى ملايين من المواطنين، مما قد يتسبب في انتشار لفيروس كورونا».

رحمي يتفقد مدارس الغربية

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة محمد فريد الإعدادية بطنطا، لحضور طابور الصباح و بمشاركة الطلاب في زرع أول شجرة بالمدرسة في العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

ضابط شرطة يوزع أدوات مدرسية علي الطلاب

ووزع النقيب إبراهيم بركات، مدير إدارة مرور كفر الزيات، أدوات مدرسية ولوحات إرشادية مرورية على الطلاب أمام بعض المدارس، للتوعية بضرورة الالتزام بقواعد المرور ومشاركة الطلاب فرحتهم بعودة المدارس.