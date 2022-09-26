رحلة الصداقة انتهت بجثة.. حكاية مقتل شاب على يد صديقه في الغربية

اتشحت إحدى مدن محافظة الغربية بالسواد وعم الحزن والألم بها، بعد فقدها أحد أبناء المدينة، غدرًا على يد أقرب صديق له.. سنوات من الصداقة والود تخللها بعض المشاكسات بينهما، لا يعلم أي منهما بأن مصير الآخر سينتهي على يد صديقه، كل منهما اعتبر الآخر بمثابة أخ له.

مشاجرة القتل

سنوات طويلة جمعت الشابين، تكللت بالود والمحبة بينهما، طرقت الخلافات باب صداقتهما، فتحولت حياتهما لصراع دائم، وفي يوم نشبت بينهما مشاجرة حادة حينما كان الشاب الأربعيني «عبدالحميد» يعمل في محل خردة، استل كل منهما سلاحا أبيض هدد به الآخر.

مصرع شاب على يد صديقه

وسط تشابك بالأسلحة البيضاء بين الصديقين، سلك أحدهما طريقه لصدر الأخر ما أسفر عن سقوطه وتوفى في الحال، بينما حلت ملامح الصدمة على وجه المتهم ولاذ بالفرار خشية من افتضاح أمره.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة سمنود، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى سمنود المركزي، بوصول «عبدالحميد.ع» في العقد الرابع من العمر، مصابا بجرح طعني في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في المشرحة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبإجراء التحريات الأولية تبين حدوث مشادات كلامية بين المجني عليه وصديقه داخل مخزن خردة، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مصرع المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية للمتهم

قال المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهم أقدم على تنفيذ جريمة القتل العمد، وبيت النية وأعد السلاح اللازم لتنفيذ جريمته، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المتوقعة على الشاب هي الإعدام شنقا.