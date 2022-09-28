مواطنون عن مبادرة «كلنا واحد» في الغربية: «الأسعار مناسبة للكل»

تشهد معارض «كلنا واحد» المتواجدة في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت المقبل.

وقال إبراهيم عبد العزيز، ولي أمر بالمحلة الكبرى، إنه جاء من أجل شراء المستلزمات المدرسية، من معرض «كلنا واحد» بشارع البحر بالمحلة الكبرى، وذلك قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد.

مضيفًا في حديثه لـ«الوطن»، أن لديه 3 أبناء في صفوف دراسية مختلفة: «عندي 3 أولاد، علي في الصف الثالث الابتدائي، ومروة في الأول الإعدادي، ومحمد في الصف الأول الثانوي، والمعرض مناسب للقدرة الشرائية لجميع المواطنين وبيضم كافة المستلزمات الدراسية»

تخفيضات 30%

فيما أوضح أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، أن مبادرة «كلنا واحد» توفر كافة المستلزمات المدرسية، من أدوات مدرسية، وزي دراسي، وأحذية، بأسعار مخفضة عن نظيرها بالأسواق العامة والمحلات التجارية، بنسبة تخفيض بلغت 30%، بجانب توفير المواد الغذائية، الأخرى بأسعار مخفضة بلغت نسبتها 60%.

تخفيف العبء على المواطنين

وأشارت نوال عبد الفتاح، ربة منزل، إلى أن أسعار مستلزمات المدارس داخل معارض «كلنا واحد» أقل من الأسعار في المحلات والمكاتب بنحو 30%، إذ يصل سعر الحقيبة المدرسية ما بين 50 و150 جنيهًا، والأحذية تبدأ من 75 جنيهًا، والملابس تبدأ من 75 جنيهًا، ودستة الكشكول سعرها 40 جنيهًا.

لافتة في حديثها لـ«الوطن»، إلى أن الأسعار داخل «كلنا واحد» في متناول الجميع، موجهة الشكر إلى الدولة ووزارة الداخلية لتواجد مثل تلك المبادرات، من أجل تخفيف العبء على أولياء الأمور مع دخول العام الدراسي الجديد.