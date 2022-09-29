وزير التنمية المحلية يستعرض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية مع نواب التنسيقية

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، في مقر التنسيقية، لاستعراض جهود الوزارة منذ توليه المسؤولية، وملامح رؤية الوزارة المستقبلية وخطتها خلال الفترة المقبلة؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، وأهم الموضوعات والملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بزيارة مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولقاء عددٍ من النواب والأعضاء الذين يمثلون خيرة شباب مصر من مختلف الأحزاب والتيارات والاتجاهات السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصري في عدد من القضايا، والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات.

الرئيس يهتم بتمكين الشباب

أثنى اللواء هشام آمنة على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووجودها المهم حالياً في الحياة السياسية المصرية، كصانعة للكوادر السياسية الشبابية، مضيفًا أنّ التنسيقية تجربة جيدة تستحق التقدير.. فالشباب أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها.

ونوّه باهتمام الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، بتمكين شباب مصر في مناحي الحياة كافة، وتولي المناصب القيادية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب، واختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الشباب المصري يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية .

ورحّب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوزير التنمية المحلية، وأشادوا بالمجهود الكبير الذي بذله اللواء هشام آمنة، خلال توليه مسؤولية محافظ البحيرة والنجاحات التي حققتها المحافظة في كل المجالات والقطاعات وتحقيق العديد من الإنجازات في الملفات التي تهم المواطنين على أرض الواقع.

وزير التنمية المحلية: هدفنا رضا المواطن

وعرض وزير التنمية المحلية بعض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين، كما تلقى مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسي النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين في اللقاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ توليه مسؤولية الوزارة، وقال إن عمل وزارة التنمية المحلية مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يؤكده دائماً للقيادات والعاملين بالوزارة، مشددا على أهمية متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية أخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة حالياً بدراسة آليات تفعيل عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين للبدء في تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات الأخرى، لافتًا إلى أنه يعكف والعاملون بالوزارة علي سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

155 دورة وورشة لتدريب 7 آلاف شاب

وخلال ردوده على أسئلة واستفسارات النواب وأعضاء التنسيقية، أكد وزير التنمية المحلية اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفقاً للإجراءات المعمول بها في مجال الإدارة المحلية عالمياً وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خاصة للراغبين في شغل الوظائف القيادية في المحليات لزيادة خبراتهم قبل تولي تلك المناصب، مشيرًا إلى أنّه تم زيادة الدورات التدريبية وورش العمل بمركز سقارة نحو 27%، خلال العام التدريبي الحالي، حيث ستنفّذ 155 دورة وورشة عمل تستهدف 7 آلاف متدرب بالمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة ستتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة القيادة السياسية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنها، مشيراً إلى أن الوزارة لن تترك مسئولا في الإدارة المحلية لا يؤدي عمله على أكمل وجه فى خدمة المواطنين أو يسىء إلى المحليات .

وأكد آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من 290 مركز تكنولوجيا بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، وهناك 23 مركزا جارٍ الانتهاء منها، إضافة إلى تسيير بعض السيارات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة بالمحافظات وبلغ عددها حوالى 37 سيارة وستصل إلى 50 سيارة بنهاية يونيو المقبل.

وقال إنّ القيادة السياسية تولي أهمية كبرى باستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل وهناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لجهود الوزارات في هذا الشأن، كما أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تتضمن إقامة مشروعات البنية التحتية للمنظومة وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة في جميع الشوارع وإنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات في مجال النظافة والتجميل وتحسين البيئة على أرض المحافظات بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية عبر برنامج النظافة والتجميل، كما يجرى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة ومن المخطط نهو تنفيذ عدد 216 مشروعا، تشمل ( مصانع تدوير – محطات وسيطة ثابتة ومتحركة – مدافن صحية محكومة – رفع تراكمات تاريخية ... إلخ ).

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جار زراعة 6,5 مليون شجرة عبر وزارة التنمية المحلية خلال هذا العام على أرض المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة في ملف المناخ تزامناً مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 27 ).

وتطرق حديث وزير التنمية المحلية إلى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مؤكداً أنه المشروع الأهم والأعظم في تاريخ الدولة المصرية، وستصل استثماراته أكثر من تريليون جنيه لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتي ستصبح متاحة.

وأوضح الوزير أن «حياة كريمة» مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها، ولا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعًا بهذا الحجم وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن على أرض القرى المستهدفة حوالى 23 ألف مشروع ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 70 % والمرحلة الأولى منها تخدم حوالى 28 مليون مواطن في 1477 قرية، كما أن هناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه جار تنفيذ عدد 175 سوقا، و131 موقفا للسيارات بالقرى، وعدد 168 نقطة إطفاء، وتأثيث 300 مبنى بتكلفة قدرها مليارا جنيه، كما أنه مستهدف تنفيذ 400 سوق و300 موقف للسيارات بالقرى، وتأثيث 350 مبنى بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ الوزارة تستهدف عبر برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة تنفيذ 2500 مشروع رصف للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة نحو 25 مليار جنيه خلال عامين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه بالمحافظات؛ لتقديم خدمة جيدة والحفاظ على البيئة، وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزرا حكوميًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 1.5 مليون كشاف ليد موفر للطاقة الكهربائية بتكلفة ملياري جنيه، إضافة إلى الاستمرار في خطة ترشيد الطاقة الكهربائية في المحافظات بالمباني الحكومية والأماكن العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف عبر صندوق التنمية المحلية تمويل تنفيذ 10 آلاف مشروع بتكلفة 75 مليون جنيه عبر توفير قروض ميسرة، كما تستهدف الوزارة كذلك خلال العامين المقبلين عبر برنامج «مشروعك» توفير 300 ألف فرصة عمل بإجمالى مبلغ 15 مليار جنيه.