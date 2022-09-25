«التنمية المحلية» توجّه المحافظين بالاستعداد لموسم سقوط الأمطار: طهروا البالوعات

وّجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما شدد على متابعة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول، وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، واتخاذ ما يلزم وتوفير الاحتياجات اللازمة، والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها، ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

آمنة: تنسيق مستمر للتعامل مع أي طارئ في المحافظات

وأكد اللواء آمنة، التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية في الوزارة، وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية، للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بأن تتضمن زيارات قطاع الأزمات التابع للوزارة للمحافظات، مراجعة استعداداتها والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها، واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.

التنمية المحلية توجّه بتطهير بالوعات الأمطار في المحافظات

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار في المحافظات، للتأكد من تصريف أي كمية متوقعة من الأمطار للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشدد الوزير، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات، كي لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.