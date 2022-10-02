الجنايات تستكمل محاكمة 22 متهما في قضية «داعش العمرانية»

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، محاكمة عدد 22 متهمًا، بينهم 10 متهمين محبوسين، على ذمة القضية، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في منطقة العمرانية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

تأجيل الجلسة للمرافعة

وخلال الجلسة الماضية، أجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى، الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم 2 أكتوبر للمرافعة.

أعمال تخريبية

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن دولة، قيام المتهم الأول هاني عبدالله «محبوس» خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، بتولي قيادة جماعة إرهابية كان غرضها تعطيل أحكام القانون والدستور، وإحداث أعمال تخريبية، فضلًا عن قيام المتهمين من الثاني وحتي الثامن عشر بالانضمام أيضًا لذات الجماعة.

تخريب سيارات الشرطة

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم التاسع عشر وحتي الثاني والعشرون مولوا جماعة إرهابية وحازوا أسلحة نارية، والمتهمين من الثالث وحتي السادس شرعوا في قتل ضابط شرطة يدعي «محمد طارق»، وأحد أفراد الشرطة ويدعي «محمد صبحي»، وخربوا سيارات الشرطة والممتلكات العامة.

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، وجهت للمتهم الأول والثاني تهم تخريب ممتلكات عامة وقتل أفراد شرطة، ورصدهم لسيارات الشرطة والتخطيط لسرقتها، وحيازتهم لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات.