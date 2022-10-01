وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، الذي انطلق اليوم السبت في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن تنتظم غدا في جميع المدارس.

رسالة وزير التعليم للطلاب

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، موجهًا رسالة للطلاب: «أبنائي الطلاب وزملائي المعلمين والسادة أولياء الأمور، بمناسبة العام الدراسي الجديد، أقول للطلاب ابذلوا الجهد لكي تتعلموا بشكل حقيقي لتكونوا جاهزين للمستقبل، لان إهمال التعلم عواقبه تدوم، ألم الدراسة لحظة وينتهي، بينما إهمالها ألمًا يدوم مدى الحياة».

ومن المقرر، أن يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، المدارس بمحافظة دمياط لمتابعة سير العملية التعليمية لأول يوم دراسي.