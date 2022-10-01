وزير التعليم يتفقد مدرسة في دمياط بعد قليل: الدراسة تسير بانضباط

يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، جولة تفقدية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بجوار كلية الفنون التطبيقية بمحافظة دمياط، لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي الجديد 2023، للتأكّد من انتظامه وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، إذ شدد على ضرورة أن تكون الحصة الأولى عن المشروعات القومية.

انضباط العام الدراسي الجديد

وأكّد وزير التعليم أنَّ العام الدراسي الجديد 2023 انطلق صباح اليوم في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ الدراسة تسير بشكل منضبط، وأن الوزارة تسعى إلى تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب، مع العمل على الارتقاء بمستواهم التعليمي، علاوة على القضاء على أي معوقات تواجه الدراسة.

متابعة دورية للمدارس

وطالب وزير التعليم، خلال تصريحات صحفية، جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بإجراء جولات دورية داخل المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مشدداً على عودة الطلاب للمدارس للارتقاء بمستواهم التعليمي، إضافةً إلى تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب مع بداية الدراسة.

تعقيم وتنظيف المدارس

وأوضح أنَّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أجرت عمليات تعقيم وتطهير للمدارس، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكّداً أنَّ الوزارة ستؤدي دورها على أكمل وجه ممكن لإنجاح العام الدراسي الجديد، وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجميع الطلاب، ومتابعة الحضور والغياب، والعمل على حل أي مشكلات تواجه سير العملية التعليمية، إضافة إلى تنفيذ اليوم الرياضي بالمدارس، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى جميع الطلاب.