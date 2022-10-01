«الصحة»: إضافة تخصصات جديدة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار قريبا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إضافة بعض التخصصات الجديدة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار قريبا، مشيرا إلى أن المبادرة أسهمت في تقليل عدد أيام انتظار المواطنين لمدة تتراوح بين يومين وأسبوع على أقصى تقدير لإجراء بعض العمليات الجراحية.

زيادة تخصصات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار قريبا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة قوائم الانتظار بدأت بـ9 تخصصات، ثم وصلت إلى 14، شملت: جراحة العظام، والعيون وجراحة الأورام، وجراحة المخ والأعصاب، وزراعة الكبد والكلى، وجراحة الأوعية الدموية وقسطرة القلب والقسطرة المخية وزراعة النخاع والقسطرة الطرفية.

آلية التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتحدث عبدالغفار، عن آلية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن المريض غير المشترك في التأمين الصحي، يمكنه التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، وإذا كان المريض له تأمين صحي يتم التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي، وبعد ذلك يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، على أن يتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.

الخط الساخن لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأشار متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة دشنت الخط الساخن 15300 لمتابعة واستقبال الشكاوى المتعلقة بالمواطنين بشأن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وتخفيف التكدس في المستشفيات، في إطار الحفاظ على صحة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.