«التعليم» عن إلغاء إجازة السبت مع بدء العام الدراسي: متروك للمحافظين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الجديد 2023، صباح اليوم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، مشيرة إلى أن قرار إلغاء إجازة السبت من المدارس متروك للمحافظين.

«التعليم»: إلغاء إجازة السبت في المدارس غير صحيح

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن ما يتردد حول إلغاء إجازة السبت في المدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، غير صحيح، ولكن هذا القرار متروك للمحافظين، لافتة إلى أن الدراسة تسير بشكل منضبط مع أول ساعات العام الدراسي في المدارس، مشددة على ضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى عن المشروعات القومية وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

بدء العام الدراسي الجديد رسميًا 1 أكتوبر

ومن جهته، أوضح شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد، بدأ رسميًا في جميع المدارس صباح اليوم السبت، مؤكداً أن كافة المدارس جرى تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي الموجة السادسة من كورونا، منوهاً إلى أن الجميع سيعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، لتقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدءاً من اليوم

وأضاف «زلطة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدءاً من اليوم، ولا توجد أي أزمات في الكتب، ولن يُمنع أى طالب من دخول المدرسة في حالة عدم سداد المصروفات، لأن التعليم حق لجميع الطلاب.