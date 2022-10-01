مدرسة الراهبات في الفيوم تستقبل الطلاب بالبالونات.. الكمامة شرط الدخول

مع صباح اليوم السبت الباكر، استقبلت مدرسة القديس ميخائيل للراهبات بالفيوم، تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وحرصت المدرسة على إلزام الطلاب بارتداء الكمامة للحفاظ على صحتهم، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وذلك في أول يوم دراسي بالعام الجديد.

بدأت إدارة المدرسة الطابور بكلمة للقائمين على إدارة المدرسة للترحيب بالطلاب، وتوجيههم بالالتزام بتطبيق التعليمات، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية حفاظاً على صحتهم.

استقبال الطلاب بالبالونات والأعلام

واستقبلت مدرسة الراهبات التلاميذ والأطفال بالبالونات والأعلام في أول أيام الدراسة، حيث تزينت حوائط الفصول وفناء المدرسة بالبالونات الملونة التي أضفت بهجة على أول أيام الدراسة وأسعدت قلوب الأطفال، فضلاً عن توزيع بعض الأعلام الصغيرة على الأطفال والذين استخدموها خلال أداء تحية العلم.

بدء العام الدراسي الجديد

وعقب الانتهاء من كلمة إدارة المدرسة، وأداء تحية العلم، اتجه التلاميذ والطلاب إلى فصولهم، لبدء الحصص الدراسية في مختلف المواد.

انطلاق أول أيام الدراسة بالفيوم

وشهدت محافظة الفيوم، انطلاق أول أيام الدراسة اليوم السبت، في عدد ضئيل من المدارس، وهي بعض المدارس الخاصة، إضافة إلى المدارس اليابانية، فيما ينطلق أول أيام الدراسة في باقي المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، صباح غداً الأحد، بينما تنهي تلك المدارس استعداداتها اليوم لاستقبال الطلاب في الصباح الباكر.

عدم تحصيل أي مبالغ بالمدارس الخاصة

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد عقدت اجتماعاً مع مديري المدارس الخاصة على مستوى المحافظة، نبهت فيها على الآتي:

1- عدم تحصيل أي مبالغ زائدة عن المصروفات المقررة، سوى 7% للمدارس الدولية والشريحة المقررة «عربي ولغات»، التي شملها القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018.

2- سداد المصروفات الدراسية على 4 أقساط متساوية في جميع المدارس الخاصة، وعدم تطبيق أي غرامات أو فوائد تأخير على أولياء أمور التلاميذ.

3- حظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم الالتحاق أو القبول أو اختبارات القبول، أو رسوم فتح ملفات للطلاب في المدرسة، فضلاً عن عدم تحصيل مبالغ مالية تحت مسمى رسوم الزي المدرسي أو مستلزمات التعليم والأدوات المدرسية، أو تبرعات أو أي مسمى آخر.

4- ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي حددتها الوزارة، فضلاً عن الالتزام بالقيمة المالية لتقديم الخدمات مع ضمان انضباط منظومة حفظ حقوق أولياء الأمور.

5- يتولى التوجيه المالي والتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم، متابعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة، وينبه على تطبيق القواعد والتعليمات المنظمة للدراسة في تلك المدارس.

6- تسليم بيان بعدد الباصات الخاصة بمختلف المدارس.

7- ضرورة الانتظام في العمل والانضباط والاستماع إلى مشاكل أولياء الأمور وحلها بصورة فورية.

8- تفعيل الأنشطة التربية بكافة أنواعها في مختلف المدارس.