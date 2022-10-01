جامعة المنصورة تتزين في بداية العام الدراسي.. الطلاب القدامى يرحبون بالجدد

تزينت جامعة المنصورة لاستقبال عام دراسي جديد ملئي بالنشاط والحيوية لكل طلابها القدامى والجدد الحاصلين على الثانوية العامة 2022، وانتشرت لافتات التهنئة في ساحات الكليات وشوارع الجامعة لاستقبال ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة، ووقف الطلاب القدامى يرحبون بزملائهم الجدد، ويعرفونهم بأماكن المحاضرات والقاعات العملية الشئون الإدارية في الكليات، وتضافرت تلك الجهود مع انتشار رجال المرور في الشوارع لتسهيل حركة المرور في الشوارع ووصول الطلاب إلى كلياتهم.

وكثفت إدارة أمن الجامعة من تواجدها على بوابات كليات جامعة المنصورة، للسماح لطلاب الجامعة فقط في الدخول إليها إما بكارنيه الكلية العام الماضي، أو ببطاقة الترشيح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، مع ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي.

حفلات استقبال في الكليات

وأكد مصدر مسئول بالجامعة لـ«الوطن»، أن حفلات الترحيب بالطلاب الجدد والقدامى منتشرة في جميع كليات الجامعة، وتزينت كل كلية على طريقتها لاستقبال طلابها، وسط فرحة كبيرة ببدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أن رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب يلتقيان اليوم مع الطلاب في كلية الطب في حفل الاستقبال.

تكثيف تواجد مرور الدقهلية في الشوارع

ومن جهة أخرى، شنت رئاسة حي غرب المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بقيادة العميد هشام دياب مدير إدارة المرور بالدقهلية لرفع كافة السيارات المخالفة المتواجدة على جانبي الطريق وتعوق حركة المرور بنطاق الحي .