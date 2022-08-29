تستقبل 800 طالب في مرحلتها الأولى.. مصروفات جامعة بنها الأهلية وشروط المنح

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها الأهلية هي إحدى جامعات الجيل الرابع والمنضمة حديثا لمنظومة الجامعات الأهلية، وصدر القرار الجمهوري بإنشائها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الجامعة تقع بمدينة العبور وتبلغ مساحتها 37 فدانا ومنبثقة من رحم جامعة بنها الحكومية ولكن بمجلس أمناء وإدارة ورئيس جامعة منفصله متصلة.

17 برنامجا دراسيا في 4 كليات تبدأ الدراسة أكتوبر المقبل

وأعلن رئيس الجامعة في تصريحات صحفية للصحفيين والإعلاميين خلال جولة ميدانية بمقر جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن الجامعة تنطلق الدراسة فيها خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023 أول أكتوبر المقبل في 4 كليات بالتيرم الأول، بواقع 200 طالب بكل كلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية المعلن، بإجمالي 800 طالب بـ17 برنامجا دراسيا في تخصصات الطب والهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد وإدارة الأعمال والهندسة، ومن المقرر أن تدخل كلية الفنون البصرية والتصميم الخدمة في وقت لاحق بـ3 برامج دراسية، وجميع هذه البرامج في كل الكليات تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

مصروفات جامعة بنها الأهلية ونظم السداد

وأشار إلى أن مصروفات جامعة بنها الأهلية في الكليات المقرر بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد تم تحديدها وفق قرارات وزارة التعليم العالي كالتالي:

كلية الطب: 90 ألف جنيه

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 45 ألف جنيه

كلية اقتصاد وإدارة أعمال: 45 ألف جنيه

الحد الأدنى لكليات الجامعة

كلية الطب 82%

كلية الهندسة 68%

كلية علوم الحاسب 62%

كلية إدارة الأعمال 55%

فئات استحقاق المنح والإعفاءات من مصروفات جامعة بنها الاهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها ان جامعة بنها الأهلية غير هادفة للربح ودخلها من المصروفات سيتم إعادة تدويره للإنفاق على الجامعة والطلاب بنسبة دعم تصل 50% للطالب الواحد، وباقي الدخل سيخصص لتطوير المعامل ومعدات الدراسة، مشيرا إلى أن الجامعة بها برنامج محدد للمنح يستفيد منه المتفوقون ضمن برنامج منح التفوق الأكاديمي، والرياضيون والمبدعون، ضمن منح التفوق الرياضي والفني، بجانب منح لأوائل شعب الثانوية العامة العشرة على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الأول بالجامعة، ويشترط لاستمرارها طوال الدراسة التفوق الأكاديمي في برامج الدراسة.

وأضاف أن المنح لا تقتصر على طلاب الفرق الأولى، فهناك منح تفوق للطلاب في السنوات التالية للدراسة بشرط التفوق والحصول على تقديرات، ما يتيح استفادة الطلاب من برنامج التخفيضات في المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن خريجي مدارس ستيم المتفوقين يحصلون على نسبة تخفيض 40% حسب المجموع والتقدير، ومنح أخرى مجانية للطلاب ذوي الهمم حسب درجة الإعاقة والتفوق في الثانوية العامة والدراسة بالجامعة، بجانب منح التفوق الرياضي والفني والتي لها قواعد حسب نوع التفوق والمراكز التي حققها المتقدم سواء في الرياضة أو الفنون.