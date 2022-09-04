رئيس جامعة بنها الأهلية: نقدم تعليما راقيا ومتميزا للطبقة المتوسطة

وجّه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للاهتمام الكثيف بالجامعات الأهلية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تقديم تعليم راقي ومتميز للطبقة المتوسطة، فضلًا عن أن تلك الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج بينية وتسمى جامعات ذكية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل، إذ تقدم مجموعة وظائف تهتم بمجالات التكنولوجيا التي لها طلب كثيف في الأسواق.

إنشاء 7 كليات في بنها الأهلية

وأضاف «سوسة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بإنشاء 7 كليات في جامعة بنها الأهلية، وهي: الطب والهندسة والحاسبات والاقتصاد وإدارة الأعمال وطب أسنان وكلية الفنون البصرية، موضحًا أن الجامعات الأهلية هي تجربة ممتازة للغاية وتعود بالنفع على الطلاب المصريين سواء كانوا طلابا من الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة؛ فهي جامعات ذكية ومن الجيل الرابع.

مهارات تناسب وظائف الثورة الصناعية

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الجامعات الأهلية تخرج طلابًا لديهم مهارات تناسب وظائف الثورة الصناعية الحالية التي يشهدها العالم وتهتم بالتكنولوجيا، فبعد الوصول للثورة الصناعية الرابعة والخامسة اندثرت مجموعة من الوظائف وتم استحداث أخرى من الوظائف التي تهتم بالتكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة الجامعات الأهلية التي تهتم بهذه الوظائف، ويتم بدء الدراسة هذا العام بكليات الطب، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال بإجمالي 17 برنامجا.

قبول 1282 طالبا

وأشار إلى أنه جرى قبول 1282 طالبا من الثانوية العامة هذا العام، والنسبة المسموح بها للقبول بالجامعات الأهلية 10% منها لطلاب الشهادات المعادلة أي أن جامعة بنها تقبل نحو 100 طالب هذا العام وفقًا للدرجات المسموح بها في التنسيق من الشهادات المعادلة التي بدأ التقديم لهم من اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل.