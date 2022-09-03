جامعة بنها الأهلية.. الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد وكيفية سداد المصاريف

تدخل جامعة بنها الأهلية الخدمة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022-2023 حيث من المقرر أن تستقبل 800 طالب جديد في 4 كليات تنطلق من خلال 17 برنامجا دراسيا في المرحلة الأولى للجامعة ومن المقرر أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة وسداد المصاريف تمهيدا لاستقبال الطلاب عقب إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية وقبول الطلاب عبر مكتب التنسيق.

«الوطن» تستعرض الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة بنها الأهلية للطلاب الجدد وكيفية سداد المصاريف.

الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية

وحددت جامعة بنها الأهلية وفق موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها و 2 صورة ضوئية منها

- شهادة ميلاد أصلية رقم قومي للطالب او مستخرج رسمي منها و2 صورة لها

- أصل جواز السفر لغير المصريين

- صورة بطاقة الطالب الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة ولي الأمر

- 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4في 6

- إجراء الكشف الطبي

- نموذج 2 جند منطقة التجنيد للطلاب أقل من 19 سنة

- نموذج 6 الخدمة العسكرية للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 19 سنة

- إيميل القبول المرسل للطالب من تنسيق الجامعات الأهلية

- كيفية سداد المصاريف بجامعة بنها الاهلية

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لجامعة بنها يمكن سداد المصاريف في جامعة بنها الأهلية عقب تقديم أوراق الالتحاق من خلال رابط التحصيل الإلكتروني بجامعة بنها من هنــــــــــــا

أو عن طريق الدفع بفروع البنك الأهلي في خدمة مصاريف جامعة بنها الأهلية حيث يمكن سداد المصروفات على قسطين خلال العام الدراسي الواحد.

برنامج المنح والمصاريف بجامعة بنها الأهلية

وحددت وزارة التعليم العالي مصاريف الدراسة في كليات جامعة بنها الأهلية كالتالي:

- كلية الطب البشري 90 ألف جنيه

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب 45 ألف جنيه

- كلية اقتصاد وإدارة أعمال 45 ألف جنيه

برنامج للمنح

كما تم وضع برنامج للمنح يتضمن:

- منح الطلاب العشرة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة علوم ورياضة وأدبي والراغبين بالالتحاق ببرامج الجامعة إعفاء كامل من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

- منح الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس STEM والراغبين بالالتحاق ببرامج الجامعة نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 40%.

- منح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) والمتفوقين رياضيا وفنيا منح تصل للإعفاء الكامل من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية.

- منح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 25%.