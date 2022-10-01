سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في مصر

أصدرت البنوك سعر الريال السعودي اليوم السبت، بالتزامن مع موسم عمرة المولد النبوي الشريف، إذ يحرص المهتمون بأخبار العملات على متابعة قيمة بيع وشراء عملة الرياض، خاصة المسافرون للملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري والمقبل، لأداء المناسك.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك الحكومية والخاصة حالة من الإستقرار، إذ استقر اليوم في بنك مصر عند 5.17 للشراء أما البيع فسجل 5.20، وفي البنك التجاري الدولي CIB، نحو 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، وداخل بنك قناة السويس استقرت القيمة المالية لصرف العملة السعودية 5.15 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، سجل الريال السعودي نحو 5.17 جنيه لعملية الشراء، وبلغ نحو 5.21 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد بلغ 5.03 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.22 جنيه للبيع.

وسجل اليوم السبت، سعر بيع وشراء العملة السعودية داخل بنكي الأهلي المصري ومصر، نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع، في حين سجل داخل البنك المركزي المصري مع بداية التعاملات 5.18 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 5.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل بيع وشراء سعر عملة الرياض داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجلت داخل بنك saib نحو 5.1 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الشراء اليوم 5.06 والبيع 5.23 جنيه.