سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية ببداية التعاملات

انتهت معظم الشركات السياحية فى جميع ربوع مصر، من التجهيزات الخاصة بالمعتمرين المصريين والعرب المقيمين داخل مصر، الذين يستعدون للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة عمرة المولد النبوي، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، ما جعل المصريين يقبولون على البنوك، لشراء الريال السعودي، قبل السفر، ومن هنا زادت عمليات البحث عن سعر الريال السعودي، اليوم في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، مع بداية التعاملات المصرفية، اختلافًا طفيفًا لتكون كما يلي:

سجل اليوم الخميس سعر بيع وشراء العملة السعودية داخل البنك الاهلي المصري وبنك مصر، نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، فى حين سجل داخل البنك المركزي المصري مع بداية التعاملات 5.16 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 5.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 5.17 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع، وداخل بنك قناة السويس استقرت القيمة المالية لصرف العملة السعودية 5.14 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، وبحسب الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 5.16 جنيه لعملية الشراء، وبلغ نحو 5.19 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد بلغ 5.02 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.21 جنيه للبيع.