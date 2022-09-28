سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أفواج رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 2022، المقرر لها الأول من أكتوبر المقبل، لذا نقدم سعر الريال السعودي، للمهتمين بالسفر لأداء العمرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

وفي منتصف التعاملات المصرفية تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، لتكون كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، المسؤول عن وضع السياسات النقدية للبنوك، عن ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو قرش واحد فقط في عمليات البيع والشراء، ليكون 5.17 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.19 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

أما أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ارتفاعا بمقدار قرش واحد ليسجل نحو 5.17 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كما يلي:

سجلت العملة العربية اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الريال السعودي نحو 5.17 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع

بينما أعلنت لوحة أسعار العملات ببنك قناة السويس سعر صرف العملة العربية بنحو 5.14 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع

واستقرت العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نفس سعر أمس وهو 5.19 جنيه للبيع، بينما الشراء بنحو 5.18 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية سجلت العملة العربية للشراء نحو 5.16 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 5.19 جنيه

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 5.05 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 5.21 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإماراتي، حافظ سعر الريال السعودي على نفس قيمته منذ أمس ليسجل 5.15 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في بنك البركة سعر الريال السعوي انخفاض سعر الشراء بنحو قرش ليكون بـ5.04 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 5.19 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في EG bank بنحو 5.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 15.18 جنيه.