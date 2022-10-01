التحريات في واقعة سقوط طفل من الطابق الخامس بالطالبية: الأم تركته بمفرده

توصلت تحريات رجال الشرطة بالطالبية في واقعة سقوط طفل من داخل شرفة شقتهم بالطابق الخامس إلى أن والد الطفل المتوفى يعمل فى إحدى الدول العربية، وفي يوم الواقعة كانت والدة الطفل متوجهة الى أحد الأطباء للكشف على ابنتها الصغيرة البالغة من العمر عام واحد، وتركت الطفل المتوفى بمفرده داخل الشقة لحين عودتها.

مكالمة هاتفية

وعقب تركها الشقة ومغادرتها بدقائق فوجئت بمكالمة هاتفية من حارس العقار يبلغها قائلًا: «تعالى بسرعة ابنك وقع من الشباك»، وعلى الفور عادت الى الشقة وفوجئت بنجلها ملقى أرضًا في الشارع جثة هامدة، وحينها أصيبت بإعياء شديد وتم نقلها الى المستشفى.

النيابة تستمع لأقوال والدة الطفل

كما استمعت النيابة العامة الى أقوال والدة الطفل، كما ناظرت جثمان الطفل المتوفى، وصرحت بالدفن.

بداية تلك الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة الطالبية بالجيزة كانت إخطار الى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، يفيد بسقوط طفل من نافذة شقتهم بالطابق الخامس فى إحدى العقارات بشارع ترسا.

وتسبب سقوط الطفل فى إصابته بكسر في الفخذ الأيسر، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الهرم، لكنه توفى عقب وصوله الى المستشفي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.