تحريات الشرطة في واقعة «طفل الطالبية»: ثمرة علاقة غير شرعية

كشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، عن تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة من الطابق السادس بمنطقة الطالبية، أن وراء الواقعة فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا مقيمة بذات المنطقة وضُبطت، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

علاقة محرمة

وبينت تحريات المباحث أن الفتاة أنجبت هذه الطفل من علاقة غير شرعية مع سمسار يبلغ من العمر 34 عامًا، وعقب ولادتها للطفل بدورة المياه ألقته من الطابق السادس، للتخلص منه، عقب تهرب السمسار من الزواج منها، وجرى ضبط السمسار الذي أدلى باعترفاته أمام جهات التحقيق، وقال إنها حاولت إخفاء أعراض الحمل حتى جاءت ساعة الولادة، وكانت في المنزل بمفردها، وعقب ذلك ألقت الطفل من الطابق السادس ليسقط متوفيًا.

بداية العثور على جثة الطفل

وتلقى المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى فحص كاميرات المراقبة، وتبيّن أن ربة منزل وراء إلقاء الطفل من الطابق السادس ليلقى مصرعه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفتاة والسمسار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا في الموعد القانوني للتجديد.