820 مدرسة بمطروح تستعد لاستقبال الطلاب غدا بخطة لاكتشاف المواهب

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن 820 مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غد الأحد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، في بيان له، إنه جرى عقد عدة اجتماعات موسعة مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة خلال المرحلة الماضية، لمناقشة الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

خطة لتطوير العملية التعليمية في مطروح

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح، أن مديرية التربية والتعليم أعدت خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية من أجل الارتقاء بمخرجات التعلم لدى طلاب المحافظة، وذلك خلال العام الدراسي الجديد في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مع مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتحقيق أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب.

تفعيل المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية مع أول أيام الدراسة، بالتعاون مع مجالس الأمناء، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في دعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني.

متابعة تشغيل المدارس في أول يوم

وأوضح، أنه سيتابع انتظام العملية التعليمية بكافة أرجاء مطروح فى جولات ميدانية مفاجئة لتدعيم الإيجابيات والوقوف عليها، ومعالجة السلبيات حال وجودها فى إطار تربوى متكامل ونسق تعليمى منظم، مشدداً على استمرار لجان المتابعة و تقويم الأداء وكذا لجان الصحة والسلامة المهنية فى متابعة انتظام العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية.