المحافظات تستقبل أول أيام الدراسة بحملات نظافة بمحيط المدارس

شهدت المحافظات، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات استثنائية لاستقبال أول أيام العام الدراسي الجديد، تمثلت في شن حملات نظافة في محيط المدارس، والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

مدارس الدقهلية تستقبل 1.5 مليون طالب

شهدت مدارس محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية في كل المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث انتظم ما يزيد عن مليون و530 ألفا من التلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة في 3630 مدرسة على مستوى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وكثفت مديرية التربية والتعليم، بقيادة علي عبد الرؤوف، وكيل الوزارة، المتابعات الميدانية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد، والذي تفقد طابور الصباح بمدرسة ميت حدر الابتدائية، وتفقد مدرسة ميت حدر لضعاف السمع ومدرسة عمر بن الخطاب لضعاف السمع.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تواجد كافة القيادات التعليمية وأعضاء المتابعة وهيئة التدريس والتوجيه الفني بمختلف المدارس لخدمة جميع الطلبة والتلاميذ، وشهدت المدارس إقبالاً من الطلاب على الحضور في ثاني أيام العام الدراسي الجديد

وأضاف عبد الرؤوف، في تصريح صحفي، أن جميع مدارس المحافظة تم تجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

وأشار إلي أنه تفقد مدارس إدارة شرق التعليمية وبدأت زيارته بمدرستي ميت حدر الابتدائية وحضر طابور الصباح وعقب ذلك تفقد الفصول الدراسية ثم تابع سير الدراسة بمدرسة ميت حدر ضعاف السمع، وتفقد الفصول الدراسية تم تابع مدرسة عمر بن الخطاب لضعاف السمع وتابع الفصول الدراسية.

رفع المخلفات والقمامة من محيط مدارس أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة، خاصة أمام المدارس والمجمعات، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء، لافتاً إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة، واستغلال الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، شن حملات نظافة أمام المدارس والمجمعات والمدارس المجتمعية والفصل الواحد بالوحدات المحلية بمراكز (منفلوط، والغنايم، والبداري، والفتح، وأبنوب، وأبوتيج)، تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهذه المناطق، فضلاً عن تسوية الشوارع والطرق المؤدية إليها لتسهيل الانتقال للطلاب والتلاميذ، وباستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية.