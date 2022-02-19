حقيقة تعطيل الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بسبب الأمطار.. «التعليم» توضح «فيديو»

انطلق صباح اليوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة، فضلاً عن تعقيم الفصول بصفة مستمرة، وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وسقطت منذ قليل، أمطار غزيرة على مدينة القاهرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول موقف استكمال اليوم الدراسي أم سيتم تعطيله حرصاً على الطلاب والمعلمين، وهو ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، مؤكدة أن التعطيل من شأن كل محافظة ويتم في حالة سقوط سيول شددة، لافته إلى أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقبال المدارس للطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وقالت ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة، إن المديرية لم تتلق أي تعليمات من قبل المحافظ بشأن تعطيل الدراسة، موضحاً أن الدراسة منتظمة كما هي، وتم التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة انتظام الدراسة في جميع المدارس التي تعمل يوم السبت وأبرزها مدارس الراهبات، موضحاً أنه تم توجيه المدارس بتحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، إن مدارس المحافظة تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني غداً الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة باستقبال الطلاب، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.