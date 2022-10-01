وزير التعليم يوضح للتلاميذ دمياط الطريقة الصحيحة لصيغة الأرقام (صور)

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم محافظة دمياط، اليوم السبت، لتفقد أول يوم دراسة بمدرسة 6 أكتوبر التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وكان في استقباله الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالعليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وزير التعليم يشارك الطلاب حصتهم الأولى

وشارك وزير التربية والتعليم التلاميذ حصة الرياضيات بأول أيام الدراسة، ووجه التلاميذ إلى الطريقة الصحيحة لصيغة الأعداد، كما استمع لبعض الأناشيد والأغاني الوطنية من تلاميذ المدرسة، وتفقد قاعة «مصادر التعلم».

وزير التعليم يتفقد الطلاب والفصول

وخلال تفقده مكتبة المدرسة لمعرفة الدروس المستفادة من قراءة بعض الكتب، مازح الوزير إحدى التلميذات عندما قالت له إن لها 4 أشقاء هي أوسطهم، قائلا «ليه كده مش كتير».

كما تفقد وزير التربية والتعليم اليوم الرياضى المقام بالمدرسة، في إطار حرص الوزارة على ممارسة الطلاب للانشطة الرياضية.